Puntleas WK foar Knegt, lykas De Laat útskeakele op 1.000 meter

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat binne der net yn slagge om de A-finale te heljen fan de 1.000 meter. Dat betsjut dat it yndifiduele toernoai foar Knegt derop sit: hy hat gjin punten helle, mei troch twa penalty's sneon. Dêrtroch mei hy net starte yn de superfinale. De Laat mei dat wol en kin noch besykje in medalje te pakken yn it allroundklassemint.