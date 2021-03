Steven Klijn fynt earste ljipaai Skylge: check hjir ús ljipaaikaart

It aai is goedkard troch de foarsitter fan de fûgelwacht, Arie Doeksen. Neffens it bûn hat Klijn wol konkurrinsje, mar is syn kennis fan it eilân net benei te kommen.

Dei letter as earste Fryske aai

It earste ljipaai fan Fryslân waard sneon, in dei earder, fûn yn de greide by de buorskip Spriens by Raard (Noardeast-Fryslân), troch de 39-jierrige Simon Spriensma fan Dokkum. Hy krige út hannen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok de Sulveren Ljip.

Ljipaaikaart

Sjoch op dizze kaart yn hokker gemeenten al it earste ljipaai fûn is. Grien is it earste ljipaai fan Fryslân, blau is it earste ljipaai yn in gemeente en read betsjut dat der noch gjin earste aai fûn is yn dizze gemeente: