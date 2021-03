Efterfolgingsrider yn Feanwâlden ried ûnder ynfloed en sûnder rydbewiis

De bestjoerder fan de auto dy't sneontemiddei nei in efterfolging yn Feanwâlden oan de kant set is, wie ûnder ynfloed fan alkohol en drugs en ried net mei in jildich rydbewiis. It giet om in 30-jierrige man fan De Westereen. Ek de byrider fan de man is oanholden, om't hy gjin ID-kaart by him hie. De plysje woe in kontrôle dwaan, mar de bestjoerder negearre it stopteken en naaide út.