v.v. Surhuisterveen en 't Fean '58 ûndersykje gearwurking

Fuotbalklups v.v. Surhuisterveen en 't Fean '58 ûndersykje in gearwurking. De bestjoeren hawwe Jaap van Bruggen fan Burgum frege om yn petear te gean mei minsken út alle lagen fan de klups. Hy wie yn 2019 ek belutsen by it ta stân kommen fan FC Burgum, fan BCV en VV Bergum. Yn maaie wol Van Bruggen de konklúzjes presintearje oan de klupleden.