Jongelju ferniele rút oan de Fuormanderij yn Hurdegaryp

De plysje is op syk nei tsjûgen fan in fernieling yn it winkelsintrum fan Hurdegaryp. Oan de Fuormanderij hawwe jongelju mei in stien in rút ynsmiten. De rút is dêrby stikken gien. De plysje waard krekt foar 21.00 oere alarmearre. Doe't de plysje op it plak kaam, wie de jongerein al nearne mear te bekennen.