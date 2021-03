Yn Sint-Jabik hat yn de nacht fan sneon op snein in autobrân west oan de Geert Veenhuizenstrjitte. De auto is dêrby folslein útbaarnd. Doe't de brânwacht op it plak kaam, stie de wein al yn ljochte lôge. De brânwachtlju hawwe it fjoer dêrnei rap útmakke.