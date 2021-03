Hearrenfean spilet matich, "maar als je wint heb ik daar schijt aan"

De Feansters diene der fierstente lang oer om ôf te rekkenjen mei ADO, seit Henk Veerman. "Dat dachten we allemaal. Al had ik vooral in de tweede helft wel het gevoel dat we het volledig onder controle hadden." De oanfierder wie ek net te sprekken oer it spul. "We spelen eigenlijk een draak van een wedstrijd."

Nei in goeie start kakte Hearrenfean yn de earste helte yn. "Ze maakten hun middenveld iets groter, ons middenveld had het moeilijk om die gaten dicht te lopen. Dat losten we in de eerste helft niet goed genoeg op."