Suzanne Schulting emosjoneel nei beheljen 'geheim' doel: "Die 500 meter moest in de ploeg blijven"

Foar Sjinkie Knegt wie sneon elts gefal in minne dei. Hy waard op sawol de 1.500 as de 500 meter útskeakele troch in penalty. "Je kinne der neat oan dwaan, he, de skiedsrjochter is de baas. Dus ik moat it efter my dellizze." Beide straffen wiene net terjochte, seit de Bantegeaster. "It wie beide kearen in selde sitewaasje. De bûtensteander moat nei de side gean en dat barde net. Der binne yn july nije regels kaam, dêr moat elkenien harren oan hâlde."

'Biesma hat de ISU-meeting mist'

Neffens de Bantegeaster waarden de âlde regels brûkt. "At de skiedsrjochter dan it âlde systeem hantearret, dan is it ferrekte lestich foar in rider. Ik wie derfan oertsjûge dat ik gewoan yn myn rjocht stie. Ik helle oan de binnenkant yn, en dejinge fan bûten sprong op my. Dejinge oan de bûtenkant moat my romte jaan."

Knegt is dan ek net wiis mei it optreden fan Berltsumer fideoskiedsrjochter Gialt Biesma. "Ik tink dat hy gewoan de hiele ISU-meeting mist hat en gewoan lekker trochgiet op it âlde systeem. Sa spitich is it. Ik begryp it ek wol, wy ha net folle wedstriden riden, mar sy ha ek net folle wedstriden fluite."