Nederlânske froulju en manlju troch nei relayfinale op WK

Neist Suzanne Schulting is Rianne de Vries de twadde Friezinne yn de relayploech by de froulju, dy't yn de heale finale fierder bestiet út Yara van Kerkhof en Selma Poutsma. It liket derop dat de Nederlânske froulju yn de heale finale genôch nimme moatte mei in twadde plak efter Italië. Mar yn de lêste meters drukt se har reed earder oer de finish as de Italiaanske.

By de manlju komt Daan Breeuwsma yn aksje yn de ploech dy't foar trijekwart oer Friezen bestiet. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat binne de oare Friezen en Jens van 't Wout de iennige net-Fries. De manlju komme goed foar de dei en winne mei in rom ferskil fan ûnder oare Hongarije.