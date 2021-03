Noppert útskeakele nei spannende wedstriid yn Ingelân

De Fries sette sneontemiddei goed útein tsjin de Ingelsman. Oant 7-7 bleau Noppert syn tsjinstanner hieltyd krekt foar, mar dêrnei sette Chisnall oan. Dy wûn úteinlik mei 10-8 fan Noppert. Chisnall smiet in gemiddelde fan mear as 100 punten; de Fries einige dêr mar krekt ûnder.

De UK Open wie nei it WK fan ôfrûne desimber wer it earste grutte telefyzjetoernoai fan it dartbûn PDC. De regearjend kampioen is Michael van Gerwen.