FIDEO: Finer earste ljipaai huldige yn provinsjehûs

It earste ljipaai is om kertier oer tolven fûn troch Simon Spriensma (39) fan Dokkum. It lei yn in stik lân by Raard (Noardeast-Fryslân). Spriensma krijt de sulveren ljip út hannen fan de kommissaris fan de kening, Arno Brok.

Spriensma fûn it aai doe't er mei twa kammeraten oan it sykjen wie. Hy is der wakker wiis mei: "Dan stiest wol te triljen op de fuotten en it hert slacht in kear oer. It is machtich wat der dan bart."