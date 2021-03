Itzhak de Laat pakt earste yndividuele medalje op WK

Yn de finales woe De Laat aktiver ride, sa sei er oan de foarjûn fan it WK. Dat liet er sjen yn de finale fan de 1.500 meter. Hy pakte betiid yn de race de kopposysje, mar moast dy efkes letter wol wer ôfstean oan Hamelin. De Kanadees koe de lieding behâlde en efter him slagge De Laat der net mear yn om in oanfal te pleatsen. Wol koe de Ljouwerter de doar ticht hâlde foar nûmer trije Semen Elistratov, wêrtroch it him in sulveren medalje opsmyt. Boppedat docht er goeie saken foar it allroundklassemint.

Troch syn penalty yn de heale finale mocht Knegt ek gjin B-finale ride. Hy pakt dus gjin punten foar it einklassemint. Knegt soe in flater makke hawwe yn in bocht, mar wist nei ôfrin net wêrom't er de straf krige.

Sawol De Laat as Knegt rydt letter sneontemiddei ek de 500 meter.