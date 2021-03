Suzanne Schulting pakt earste wrâldtitel op WK shorttrack

Schulting rydt de 1.500 meter sa as se in hiel soad races rydt: se dominearret en rydt in grut part op kop. Yn de lêste rûntsjes kinne de oare froulju har net mear byhelje. Efter Schulting einiget de Kanadeeske Courtney Sarault as twadde. Ien fan de oare Nederlanners, Xandra Velzeboer, pakt op har earste wrâldkampioenskip fuortendaliks in brûnzen medalje. De tredde Nederlânske Selma Poutsma falt en wurdt sechde.

It is har earste medalje op in WK op dizze ôfstân: by de WK's yn 2017, 2018 en 2019 krige se in penalty by de 1.500 meter. Schulting waard earder dit seizoen ek al kampioen op de 1.500 meter by de Nederlânske en Europeeske kampioenskippen.