HEA! Ferkearskontrôle yn Frjentsjer

It is fansels net aardich ast in bekeuring krijst. Mar neffens Bert de plysjeman heart it by de opfieding. Ast yn in auto sitst moatst dy oan de ferkearsregels hâlde. En aldergeloks hoecht hy yn Frjentsjer net in soad boeten út te dielen. De automobilisten yn Frjentsjer hâlde harren kreas oan de regels.