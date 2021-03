Pier Eringa hâldt op by Connexxion fanwege corona

Pier Eringa hâldt op as CEO by Transdev Nederland, dêr't ûnder oare ferfierder Connexxion ûnder falt. Eringa, oarspronklik fan Burchwert, wurke sûnt 2019 by Transdev. Neffens de organisaasjes binne de taken fan de CEO troch it coronafirus sa feroare, dat Eringa sels besletten hat op te hâlden.