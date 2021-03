No op TV: De ôftraap fan de Fryske Boekewike

"Wy dogge dy Fryske Boekewike al lang, mar de lêste trije jier dogge wy it tegearre mei de nasjonale Boekenweek," seit Alex de Jager, direkteur fan Afûk. "Dat wiene wy no ek fan doel, mar op in gegeven stuit waard dúdlik dat dy net trochgean soe om't sy it net oandoarden en it net sa by dizze tiid passe fûnen."

"Dêrom kamen wy ek foar de fraach wat wy dwaan woene mei de Fryske Boekewike. Der wie al in prachtich kadkoboek skriuwe litten troch Hilda Talsma: Lockdownleafde. Mei sa'n boeke kinne je net sizze, dat bringe wy net út yn dizze tiid. Dus wy hawwe besletten om de Fryske Boekewike wol gewoan trochgean te litten. As minsken dus in boek keapje, krije sy ek it boek fan Hilda Talsma der by."

De Jager hopet dat mear minsken Fryske boeken lêze sille. "Ien fan de dingen dy't wy wol hearre is: it is sa dreech om Fryske boeken te lêzen. Mar dy minsken soe ik oproppe om in boek te keapjen en gewoan Lockdownleafde efkes te besykjen. It is in tige tagonklik boek. It spilet him ôf mei de lockdown en it hat in moai happy end. Dat kinne wy ek wol brûke no."