Earste ljipaai fan Fryslân by Raard fûn troch Simon Spriensma: "Dit is machtich"

De fynst is wol efkes in momint. "Geweldich dat je it mei je maten fine. Wy binne de hiele maitiid it fjid yn foar de neisoarch by de boeren. Ik seach 'm it earst, ik rûn tusken de oare manlju yn. Wy hiene al wat nêsten fûn, mar gjin aaien fansels. Mar wy rinne noch ien kear hinne en wer en doe lei it foar my. Ik sei: jonges, dêr leit er. Sy seine: dat mienst net. Mar it wie echt. Ik haw earst de BFVW belle, doe myn freondin en doe myn heit. Him haw ik ek fuort belle, fan him haw ik it leard."

Yn plasdras

It briedsje is fûn yn in plasdrasgebiet, dat fan de boer Eelco Hiemstra is. "It dykje hjit de Spriens, dat is wol hiel tafallich mei myn namme," seit Spriensma. Spriens wie oarspronklik in buorskip ûnder Raard. "It is twa stikken lân fan de dyk ôf, it is ien fan ús moaiste gebieten mei krûdryk lân en plasdras. Wy hawwe hjir de lêste jierren in soad sukses. Mar dit ferwachtsje je net, hielendal sa heech yn it noarden net. Faak binne wy wat let hjir."

It jout mar wer oan hoe wichtich bioferskaat is foar de fûgels, fynt Spriensma. "Ast ek sjochst hoefolle skriezen hjir binne. It is krûdryk, de kij rinne der njonken yn de maitiid. Der leit moaie rûge dong oerhinne. Dêr leit it briedsje ek middenyn. De plasdras leit hjir no in jier as fiif, mar it docht echt fertuten."