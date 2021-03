Omrop TIP: Fryslân DOK oer winterguozzen

It oantal oerwinterjende guozzen yn Nederlân is yn de ôfrûne fyftich jier tanommen fan hûnderten doe, oant miljoenen eksimplaren no. As it gerslân yn it Fryske 'ynskewielgebiet' troch guozzen opfretten wurdt, betellet de provinsje Fryslân de skea oan de boeren. It skeabedrach wurdt heger, omdat de fretskea oan it lân ek hieltyd grutter wurdt. Dus hat de provinsje yn 2017 bepaald dat in protte guozzen sketten wurde meie.