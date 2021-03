Ferbouwing De Harmonie yn ferbân mei corona: grutte sealen yntimer

"In de grote zalen heb je met de coronamaatregelen het gevoel dat je ver van elkaar zit en niet met elkaar bent. Met de nieuwe zalen hebben we de intimiteit in een grotere setting uitgewerkt", seit de direkteur fan De Harmonie, Marijke van der Woude. De grutte seal is omtsjoene ta in arena dy't tinken docht oan it dunen. De twa oare sealen moatte de sfear fan de see en de loft útstriele.

Fleksibel opstelle

De teäters binne yn dizze twadde lockdown alwer trije moannen ticht. Der is gjin perspektyf oer wannear't se wer iepen meie. As dat it gefal is dan sil it ek noch wol even duorje foardat alles wer by it âlde is. "Ik denk dat je je als theater enorm flexibel moet blijven opstellen. Je moet constant kijken wat er allemaal gebeurt en iedere keer iets nieuws bedenken om als theater bezig te kunnen blijven", aldus Van der Woude.