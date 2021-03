Veiligheidsregio oer krityk nei útbraak azc Snits: "Slagvaardig gehandeld"

Neffens in rekonstruksje fan RTV Noord is der in protte mis gien doe't der hast in jier lyn in útbraak wie fan it coronafirus yn it azc fan Snits.

It sintrum gie 72 oeren yn lockdown. Mieningsferskillen oer de oanpak, en ûndúdlikheid oer wa't de baas is, soargen foar fertraging yn de beslútfoarming. It COA en de Veiligheidsregio Fryslân wiene net goed taret op de útbraak.

De Fryske Veiligheidsregio koe noch net op kamera reagearje op de befiningen. Omrop Fryslân hat wol in skriftlike reaksje krigen. Dy ha we hjirûnder yntegraal publisearre.