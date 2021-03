Veiligheidsregio en COA wiene net klear foar corona-útbraak azc Snits

Ien wike nei de útbraak yn it azc fan Snits wurde tsientallen asylsikers tydlik oerpleatst nei in legerkazerne yn Zoutkamp. Dat bart nei oerlis tusken it COA, Veiligheidsregio Fryslân en de ministearje fan Definsje, Justysje en Feiligens. De lockdown fan it azc fan Snits, dy't trije dagen duorre, wie net nei it sin fan it COA.

Minne tarieding soarge foar ûndúdlikheid en fertraging

Ut in evaluaasje docht bliken dat efter de skermen diskusje west hat oer wa't it eins foar it sizzen hie by in firusútbraak: it COA, de gemeente of de Veiligheidsregio. Dat soarge foar fertraging yn de besluten.

It buro dat de gong fan saken evaluearre, konstatearret dat it COA en Veiligheidsregio Fryslân net goed taret wiene op in útbraak yn it azc fan Snits.

It rapport konkludearret ek dat azc's te krap binne om bewenners yn karantêne te hâlden. Der wenje te folle minsken en de romten binne te lyts om genôch ôfstân te hâlden.