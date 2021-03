Frou ferwûne by stekynsidint yn wenwyk Grou: resjerzje docht ûndersyk

In frou yn Grou is yn de nacht fan freed op sneon ferwûne rekke troch in stekynsidint. De plysje docht ûndersyk yn en om in hûs oan de Lyts Blijema. It is net bekend wat der krekt bard is, dêrom siket de plysje tsjûgen. Mooglik hat der noch in persoan by de wente west. De frou is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. Yntusken is it slachtoffer wer nei hûs.