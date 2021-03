Cambuur wint mei muoite fan Telstar: "Je maakt het jezelf lastig, heel onnodig"

"Een goed eerste halfuur, maar zonder te overdrijven denk ik dat we er vier of vijf kunnen maken. Dat doen we niet en dan krijg je er ook nog één tegen", sa seit Schmidt. Mar úteinlik is it allinnich it resultaat dat telt, realisearret de Feanster him. "Liever met mooi voetbal, maar het belangrijkste zijn de drie punten, die hebben we."

'Dat zijn mensen niet van me gewend'

Schmidt liet him freedtejûn fan syn goeie kant sjen troch in goeie bal dy't it earste doelpunt oplevere en de rjochtsback spile ek nochris in tsjinstanner prachtich út. Hy kin der wol om laitsje: "Ik weet dat mensen dat niet gewend van me zijn dus het zal niet vaak voorkomen."

"Ik zag een moment en dacht: als ik hem er in één keer eromheen tik ben ik vrij. Helaas legt Ragnar (Oratmangoen, red.) hem niet binnen, anders was het een mooie goal geweest." Neffens ferslachjouwer Geert van Tuinen soe de aksje de wrâld oergean, at it in doelpunt wurden wie. "Misschien als Messi het deed", laket Schmidt.

Henk de Jong: "We hiene dikke kânsen"

Trainer Henk de Jong seach ek dat Cambuur it fizier net op skerp hie. "We hiene dikke kânsen, Ragnar Oratmangoen moat trije as fjouwer kear skoare, Giovanni Korte moat trije skoare. Dat dogge se net mei sin, mar dy moatte wol binnen. Dan roppe je it oer jesels ôf."