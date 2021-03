Johnny Jansen: "Er is nog één doel en dat is de play-offs winnen"

Yn de heale finale fan de TOTO KNVB beker waard Hearrenfean troch Ajax fan de matte ôffage. De Amsterdammers dominearren de folsleine wedstriid en wûnen fertsjinne mei 0-3. Hearrenfean krige eins mar ien grutte kâns. By in 0-2 tuskenstân gie Mitchell van Bergen allinnich op Ajax-doelman Maarten Stekelenburg ôf, mar hy miste.

Van Bergen: "Ik heb in de kleedkamer mijn excuses aangeboden. Want dit zijn de kansen die je moet maken. Ik doe het natuurlijk niet met opzet, maar ik moet hier beter mee omgaan. Ik moet gewoon rustig blijven voor de goal. Als ik de bal naar links tik en hem dan met links binnenschiet, dan is 'ie raak. Nu probeerde ik de bal te "chippen" en dat lukte niet."

Striid om de play-offs

Hearrenfean stiet no tsiende en de efterstân op nûmer acht FC Utrecht is fjouwer punten. Boppedat hat de Utrechters noch in wedstriid tegoede. Om noch mei te dwaan yn dy striid foar Europeesk fuotbal, mei Hearrenfean net in soad misstappen mear begean, wit ek Jansen.

"We spelen nog tien wedstrijden en dus zijn er nog een heleboel punten te verdelen. En wat je ziet is dat die groep wel redelijk dicht bij elkaar blijft. Voor ons is het de kunst om van wedstrijd naar wedstrijd te gaan leven en alles eruit te halen wat erin zit."