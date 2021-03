Earste ljipaai fan 2021 leit net yn Fryslân

It earste aai fan Nederlân is yn de ôfrûne 10 jier twa kear yn Fryslân fûn. Dat wie yn 2019 by Vegelinsoard, en yn 2012 by Aldehaske.

Neffens lânskipsorganisaasje LandschappenNL is mei de fynst fan it earste aai it greidefûgelseizoen fan start gien. Frijwilligers geane it fjild yn om de nêsten te finen en te beskermjen.