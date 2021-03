De 'Cannastembus' rydt troch Fryslân: fan Ljouwert nei Appelskea

Foarsitter Derrick Bergman fan Stichting Verbond voor Ophefffing van het Cannabisverbod (VOC) rydt mei de bus troch it hiele lân hinne. It biedwurd: 'Geef de plant jouw stem.' Neffens de stipers fan de bus it it drugsbelied yn it lân bryk.

Minsken soene dêr rekken mei hâlde moatte mei de ferkiezingen, fynt Bergman. "We zijn begonnen op het plein bij de Tweede Kamer in Den Haag, we hebben daar veel Kamerleden in de bus gekregen. Alleen de christelijke partijen en de VVD niet, maar ik sluit niet uit dat het nog gaat lukken. Uiteindelijk komen we daar ook weer terug. De bus is coronaproof en rookvrij. We roken alleen af en toe buiten de bus."