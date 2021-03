Hûndert persint skoare foar De Laat en Knegt op earste dei WK

500 meter

De Laat hie de dreechste startposysje, nammentlik as bûtenste. Mar, hy lûkt op de koartste ôfstân fuortendaliks it inisjatyf nei him ta en einige rom as earste. Knegt joech foarôf oan dat hy it minste ferwachte fan de 500 meter, om't syn start noch net geweldich is. Dochs wint hy ek syn foarronde, wêrtroch beide Friezen troch geane nei de kwartfinale fan sneon. Dêryn komt ek Hoogerwerf yn aksje.