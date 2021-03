Gebietsferbod foar 16 jongelju nei oerlêst Harns

Sûnt heal oktober is it ûnrêstich yn de binnenstêd. Neffens de gemeente is der swier fjoerwurk ôfstutsen, krystfersiering yn de brân stutsen, in obstakel op de wei set, rúten binne ynsmiten, bewenners 'onheus' bejegene, en der is ek mei aaien smiten.

"Door deze overlast wordt de openbare orde en veiligheid en de woon- en leefomgeving van de inwoners van de binnenstad in ernstige mate aangetast", meldt de gemeente.

Meardere petearen fan de plysje en de boargemaster mei de jongerein en de âlden ha net holpen. Dêrom tinkt de gemeente dat de kâns bestiet dat de jongelju opnij in misse set dogge. Alle kearen dat se dochs de binnenstêd yn komme, krije se in boete fan 300 euro. Dy kin oprinne oant maksimaal 1500 euro.