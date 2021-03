Drachtster krijt boete foar mishanneling en hierlûken by plysjefrou

In 54-jierrige Drachtster is feroardiele foar it mishanneljen fan in plysjefrou. Dat barde mei in hússiking by de mem fan de fertochte yn maart 2018. Sy krigen it mei-inoar oan de stôk en de fertochte luts dêrby in toppe hier út de holle fan de aginte wei. De frou hat in boete krigen fan 250 euro en moat 200 euro smertejild oan de plysjefrou betelje.