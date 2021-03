172 nije coronabesmettingen yn Fryslân, fiif nije stjergefallen

De measte nije besmettingen binne yn de ôfrûne dei meld yn de gemeenten Ljouwert (41), Súdwest-Fryslân (25) en Waadhoeke (23).

Der binne yn de ôfrûne 24 oeren fiif Friezen ferstoarn oan de gefolgen fan it coronafirus, ynwenners fan de gemeenten Hearrenfean (2), Ljouwert (1), Waadhoeke (1) en Dantumadiel (1). Der binne gjin Friezen it sikehûs yn rekke mei it coronafirus.

Lanlike sifers

Lanlik binne der 4.727 nije coronabesmettings konstatearre. Dat is krekt wat mear as it trochsneed fan de ôfrûne wike, dat leit op 4.470.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):