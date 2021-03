Nei 125 jier is VVV Ljouwert fuort: meiwurkers hawwe noed oer takomst

"Teken van onvermogen"

It beslút fan it kolleezje soarge net allinne foar in soad ûnbegryp yn de Ljouwerter gemeenteried, mar ek foar protest by in soad ûndernimmers. yn Ljouwert. Herman Schreuder fan hotel-restaurant Post-Plaza yn Ljouwert begrypt der neat fan dat de VVV ferdwine moat en neamt it beslút in 'teken van onvermogen voor de gastvrij van de stad'.

Gemeente: "Haw geduld"

Neffens gemeentlik wurdfierder Tjalling Landman moatte it persoaniel en de frijwilligers geduld hawwe. "Der wurdt wurke oan in nij konsept, mar we witte noch net wannear't dit presintearre wurdt. Wy hawwe ommers de tiid noch. De stekker wurdt der 'pas' ein maart útlutsen. As de meiwurkers har soargen meitsje, kin altyd noch in 'iepen sollisitaasje' skreaun wurde."