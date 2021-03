Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land fusearje

Mei de gearwurking wolle de soarchorganisaasjes de soarch foar kwetsbere ynwenners fan Noard- en Midden-Fryslân ferbetterje en tagonkliker meitsje. It giet dan bygelyks om komplekse ferpleechsoarch thús, in goeie trochstream fan soarch thús nei ferpleechhûssoarch en sikehûs en revalidaasje. Se wolle ek mear ynsette op it gebrûk fan soarchtechnology.