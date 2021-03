Flaterleaze earste dei foar Schulting op WK shorttrack

Ljouwerter Belch

Tineke den Dulk is in Ljouwerter shorttrackster dy't sûnt koart foar België útkomt. It WK yn Dordrecht is har earste toernoai as 'Belch'. De reden dat se dy nasjonaliteit oanfrege hat, is dat se noch net klear is mei it shorttrack, mar wol ynseach dat se yn Nederlân gjin kânsen krije soe. Dêrom hat se de kar makke om foar België út te kommen. Se wennet no sûnt in jier yn Hasselt en se hopet oer in jier meidwaan te kinnen oan de Olympyske Spelen. Yn 2019 makke se noch ûnderdiel út fan de Nederlânske relayploech, dy't Europeesk kampioen waard.