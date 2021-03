Voedselbank-resepteboek: "Lekker ite moat foar eltsenien tagonklik wêze"

Reitse Spanninga set him der graach foar yn. "Myn slogan is: lekker ite, dat is in foarm fan gelok. En dat moatte je foar eltsenien tagonklik meitsje. Dus it paste my as in jas. Op De Jouwer bin ik ek ambassaseur fan de Voedselbank, dus dit is prachtich." Njonken Spanninga hawwe ek de bekende kok Pierre Wind en studinten meiwurke oan de resepten.

Finansjele stress

Eins is it spitich dat sa'n boek nedich is, jout Jonkers ta. De kleau tusken earm en ryk nimt neffens him ta. "Het resultaat daarvan zien we bij de Voedselbanken. De coronacrisis heeft ook niet bijgedragen aan een afname van het aantal mensen dat gebruik maakt van Voedselbanken. Maar tegelijkertijd is dit ook nog maar het topje van de ijsberg. Want er zijn ongelofelijk veel Friezen en Nederlanders die iedere maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, maar niet gebruik maken van de diensten van de Voedselbank."

It nije itensiedersboek is der ek foar de minsken dy't net by de Voedselbank komme, seit hy. "Want als je financiële stress hebt is het lastig om na te denken wat je op tafel moet zetten. Wij hopen met dit kookboek een creatieve bijdrage te leveren."

Sla-sop mei drûge woarst

De persoanlike favoryt fan de Jouster is in sla-sop mei Fryske drûge woarst. "We hebben alle recepten ook getest en geproefd. En je zou deze soep ook kunnen maken met andere bladgroenten, zoals spinazie. Dat is de kracht van dit boek: het geeft tips hoe je met net een kleine variatie aan ingrediënten hetzelfde recept kunt maken."