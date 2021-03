Leeuwarder Leeuwtje foar âld-HCL-direkteur Geart de Vries

De Vries trede yn 2009 oan by it HCL. Yn syn tiid is it histoarysk sintrum as ynstitút hieltyd mear nei bûten ta kaam. Yn de tarissings nei en yn it Kulturele Haadstêdjier hat De Vries ek in wichtige rol spile.

Dêrfoar wie hy programmamakker en einredakteur by Omrop Fryslân. De Vries hat him altyd bot ynset op kultureel, histoarysk en literêr mêd yn Fryslân en benammen Ljouwert.

Gjin pensjoen

Yn septimber kundige De Vries oan syn funksje as direkteur fan it HCL del te lizzen. Hy is resintlik 65 jier wurden, mar hy giet noch net mei pensjoen. Oant 15 maart is hy wiernimmend direkteur fan it HCL. Meindert Seffinga nimt it stokje fan him oer.

Dêrnei bliuwt De Vries noch oardel jier ferbûn oan de gemeente. Syn wichtichste taak wurdt it ynterviewen fan minsken dy't belutsen wiene by LF2018.