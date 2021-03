Boargemaster Buma slút wenning yn Ljouwert fanwegen himpkwekerij

In wenning oan de Noordendorpstraat yn Ljouwert is tongersdei troch boargemaster Sybrand Buma sletten om't der himp fûn is. De plysje trof der op 5 jannewaris in himpkwekerij mei 72 himpplanten en 320 himpstekjes oan. De wenning is foar trije moannen sletten.