Grutte put foar Ryster jachtbouwer: fjouwer nije KNRM-rêdingsboaten

Yn totaal moatte der acht nije boaten komme: dêrfan wurde der fjouwer troch in bedriuw yn Hoorn en fjouwer troch Dok- en Scheepswerf Woudsend makke. Dat lêste bedriuw lit de rûchbou oer oan Folmer. Foar him wie it in ferrassing: "Wy hiene der net op rekkene, om't der eins altyd in fêste bouwer is foar de KNRM yn Monnickendam. En it ûnderhâld bart faak yn Wâldsein by Kuipers. Mar sy hawwe harren frege oft sy ree wiene om ek skippen te bouwen. Wy hawwe wer in goeie bân mei Kuipers, sy fregen ús wer om de kasko's te bouwen."

"Gigantyske opdracht"

De rêdingsboat is 11,5 meter lang. Dat is net hiel grut, mar de boat is komplekser as in gewoan syljacht. "Hjir sit yn totaal tusken de 2.000 en 3.000 oeren yn, dus it is foar ús in gigantysk grutte opdracht. It giet om fjouwer skippen. Wy binne hjir mar mei syn seizen. Dat is ek in probleem yn de skip- en jachtbou: fakbekwaam personiel te finen. Benammen yn it aluminium, want dy minsken hawwe sertifikaten nedich. It sit op in heech nivo."

Der is ek strange kontrôle op. "Foar elts stikje materiaal binne ek sertifikaten, al it materiaal is ôfstimpele foar oanspraaklikens. De skippen dêr't se mei farre binne al sa'n 25 jier âld. No hat de KNRM de stap set om acht nije skippen bouwe te litten."