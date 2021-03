It buske en de auto rekken troch ûnbekende oarsaak mei elkoar yn botsing. De bestjoerder fan it buske is troch de brânwacht út syn auto helle. Dêrnei is hy oerbrocht nei it sikehûs.

De plysje ûndersiket de tadracht fan it ûngelok. In berger hat de weinen ophelle en de dyk is wer frijjûn.