Kampanje tsjin obstakels op fuotpaden: "De stoep wordt gebruikt voor van alles en nog wat"

De kampanje is in inisjatyf fan Wandelnet, yn gearwurking mei de Werkgroep Toegankelijkheid. Wandelnet wol it rinnen yn Fryslân stimulearje, ûnder oare troch fuotgongersfeiligens te ferbetterjen en de gemeenten te stypjen by it ûntwikkeljen fan it rinbelied. Wandelnet set him ek yn om polityk omtinken te freegjen foar kuierjen, sadat provinsjes en gemeenten soargje dat der romte is om te rinnen.