Sinne skynt yn holle De Laat foar WK shorttrack, Knegt better as op EK

Ek Knegt hopet dit wykein better te wêzen as er heal jannewaris wie. Hy helle op it EK in brûnzen medalje op de 1.500 meter. "Dêr bin ik eins wol wis fan, dat ik better bin. Wedstriidtechnysk sjoen giet it in bytsje better. It wie net hiel min op it EK, mar de skerpte moast gewoan better. En ik tink dat ik dêr wol in stapke yn makke ha. Ik ha goed traind en bin der fan oertsjûge dat ik in lyts stapke makke ha, kondisjoneel en op it gebiet fan snelheid."

De fraach is wêr't dat yn resultearje kin. Knegt sjocht benammen nei de langere ôfstannen. "Myn grutste kânsen lizze op de 1.000 meter en de 1.500 meter. De 500 meter wie op it EK net fan hiel hege kwaliteit. Ik ha dêr wol in goeie stap yn makke, mar oft it genôch is, wit ik net."

It wurdt foar de Bantegeaster syn earste WK sûnt 2018, doe't er yn it Kanadeeske Montreal brûns helle op de 1.000 meter. Op dy ôfstân en dus de 1.500 meter giet er foar it poadium. "Ik wol earst trije ôfstannen ôfwurkje en dêrnei wol ik sjen wat it noch wurdich is foar it allroundtoernoai."