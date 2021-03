Fúzjegemeente Noardeast-Fryslân hat lang om let in flagge en wimpel

Nei de fêststelling wurdt de flagge ek opnommen yn it register fan de Hoge Raad van Adel. It grien yn de flagge wiist op it agraryske karakter fan de gemeente. De yndieling jout oan dat it om in kustgemeente giet. De stjer is keazen om't dit it mienskiplike teken fan de trije eardere gemeenten is.