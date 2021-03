Mark Rutte (VVD) yn It Polytburo: "Komst Lelyline hinget fan neisleep coronakrisis ôf"

Rutte hâldt dus in slach om 'e earm as it om de Lelyline giet. "Ik zeg heel eerlijk: in deze campagne kun je geen harde beloftes doen, want je weet niet hoe we uit deze crisis komen. Ik ga niet de garantie geven dat de Lelylijn er komt, maar het verkiezingsprogramma is er helder over en als de kans er komt dan zullen we die pakken."

Yn berikberens wol de VVD yn prinsipe wol jild stekke: diken, spoar, farwegen en fytspaden. Mar dan wol de VVD wol earst sjen nei de grutste knyppunten wat berikberheid oanbelanget. De ferbining tusken 'stêd en regio' moat ek better neffens de partij. Dêrby wol de VVD dat der nei ferskate opsjes sjoen wurdt, lykas de Lelyline. Regionale spoarlinen wol de partij ôfsplitse. De partij tinkt dat de kosten omleech geane en de kwaliteit omheech as oare ferfierders ek de kâns krije om it treinferfier te fersoargjen.

De rekkening fan corona

Neffens de demisjonêr premier moat de Lelyline mei de formaasje wol meinommen wurde. De fraach is dan: is it de beste wize om ferbining te realisearjen? It jild kin mar ien kear útjûn wurde: "We hebben de grootste crisis in vredestijd sinds de Tweede Wereldoorlog met corona. Ik wordt wel een beetje nerveus van die enorme rekening. Die moeten we ook een keertje terugbetalen."

Dêr leit ek in opdracht foar gemeenten en provinsjes. "Mijn gevoel is dat de rekening meer bij de gemeente ligt dan bij de provincie. Maar in Friesland is de provincie van oudsher een sterke bestuurslaag. Daar ligt een belangrijke taak. Ook voor de provincie: ervoor zorgen dat de gemeentefinanciën gezond blijven."

Net spekulearje oer it Skûtsjesilen

Oer ferromming fan de coronamaatregels is Rutte net optimistysk. It bliuwt mar de fraach oft der kommende moandei op in nije parsekonferinsje in ein fan de lockdown of fan de jûnsklok oankundige wurdt. De besmettingssifers jouwe Rutte noch altyd grutte soargen.

De fraach oft der yn it twadde part fan 2021 wer evenminten hâlden wurde kinne doart de VVD-lieder neat oer te sizzen. "Ik heb al de fout gemaakt een paar weken geleden heel voorzichtig iets te zeggen over de Elfstedentocht. Toen heb ik mij gehaast mijzelf te corrigeren door te zeggen: wij Hollanders mogen dromen van de Elfstedentocht, maar de Friezen besluiten erover. "

Soks jildt ek foar bygelyks it SKS Skûtsjesilen. Rutte: "Dat is echt speculeren. Het aantal gevaccineerden zal steeds meer oplopen en het testen gaat enorm toenemen. Dus we hopen dat vanaf april-mei zich de cijfers wat rustiger ontwikkelen. En we hopen heel erg dat we van juli een beetje terug kunnen daar de situatie zoals we die kennen. Maar ik kan het niet beloven."

Kearnsintrale

Oer de eventuele komst fan in kearnsintrale yn Fryslân seit Rutte dat soks folslein ôfhinget fan it draachflak. De Fryske jongereinôfdieling fan de VVD, de JOVD, hie ús provinsje oanbean nei't it plan fan Rutte om Grinslân dêr foar oan te wiizen ôfsketten waard. "Ik ga nu geen andere plekken noemen, dat lijkt mij niet slim. Als we het gaan doen, alléén met regionaal draagvlak."

Rutte seit mei klam dat hy fynt dat der in nije kearnsintrale komme moat, njonken sinne- en wynenerzjy. "Het goede nieuws is dat het niet meer gaat over 'of' een kerncentrale, maar 'waar' een kerncentrale. Als we het besluit genomen hebben om meer kerncentrales te bouwen, moeten we kijken waar het draagvlak is. Zou dat er in Friesland zijn, dan is dat relevant. Maar het moet met steun vanuit de regio, anders gaat het echt niet."

Ferskate soarten enerzjy

It oandiel duorsume enerzjy moat grutter wurde, fynt de VVD. De partij wol dat foarelkoar krije troch ynnovaasje en tinkt dêrby ûnder oare oan kearnenerzjy, geotermy en akwatermy. Dêrnjonken wol de partij ek wynmûnen op see en sinnepanielen op dakken. Oer it brûken fan kearnenerzjy bestiet in soad diskusje. Guon partijen wolle dat ynsette en Rutte sei fan it wykein sels dat der yn de provinsje Grinslân mooglik wol in kearnsintrale stean kin, yn de Eemshaven. Dat soarge foar in soad fernuvere reaksjes út ús buorprovinsje.

De VVD slút sinneparken en wynmûnen op lân ek net út. Mar dy komme der wat de partij net sûnder draachflak ûnder de lokale befolking.

Wat natuergebieten oanbelanget wol de partij it belied 'realistysk' hâlde. Se wolle opnij sjen nei de gebieten dy't oanwiisd binne as Natura 2000-gebieten. De VVD wol gjin nije gebieten dy status jaan. As it mooglik is, wol de partij wol beskerme natuergebieten oan elkoar ferbine.

De partij skriuwt net yn it programma wat se wolle mei al de lytse gasfjilden yn Fryslân en mei gaswinning yn de Waadsee. Ien ding is dúdlik: de gaswinning yn Grinslân moat wol sa gau mooglik folslein ôfboud wurde. Dêrnjonken wol de VVD de fersterkingsoperaasje yn ús buorprovinsje rapper oanpakke.