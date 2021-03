Frysk bestjoer oersichtlik: "Fryslân is ien grutte bestjoerlike famylje"

"Deze twee provincies zijn bijzonder in Nederland omdat ze sterk een regionaal ecosysteem vormen," seit Caspar van den Berg oer Fryslân en Seelân. "Dat betekent dat veel van de regionale samenwerking plaatsvindt op de schaal van de provincie. Maar ook dat het regionaal bestuur ondersteund wordt door een sterke regionale identiteit: een gevoel van 'wij horen bij elkaar.' En als er regionale opgaven zijn pakken we die met elkaar aan. Dat is lang niet in alle delen van het land zo."

Neffens Van den Berg hat Fryslân in sterk 'bestjoerlik regionaal ekosysteem', presys op de skaal fan de provinsje. Hy pleitet derfoar om in eksperimint op te setten yn Fryslân: bring de jongereinsoarch wer ûnder by de provinsje, lit Provinsjale Steaten beslissingen meitsje oer de enerzjytransysje en lit se de Veiligheidsregio kontrolearje.

Kontrôle fan de demokrasy

As der gjin goede rezjy is op bestjoer, is it gefaar fan ferrommeling tichtby. "Het is niet zozeer een verrommeling omdat het minder goed democratisch gecontroleerd kan worden, maar vooral omdat er voor elk onderwerp een ander structuurtje bedacht is. De verrommeling valt in Fryslân nog mee omdat al die structuren met dezelfde partners zijn. Maar in andere gebieden is dat niet zo, dan wordt het onoverzichtelijk." Troch dy ferrommeling is it foar gemeenten dreech om kontrôle út te fieren.

Dochs kin der ek noch wol wat better, fynt Van den Berg. "In de regionale samenwerking kan de democratische verankering beter georganiseerd worden. We zijn in Nederland in de afgelopen decennia steeds meer dingen op de schaal gaan organiseren tussen de gemeente en de provincie in. Met allerlei vormen van gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerkingen. In veel gevallen is de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging op afstand komen te staan. Dat is uiteindelijk geen goede ontwikkeling. Want het bestuur is alleen maar goed als het ook gedragen en gecontroleerd wordt wordt door de mensen die wij kiezen in de gemeenteraden. Daar moet je kritisch op blijven."