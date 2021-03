Moetingsplak foar nijkommers iepenet doarren yn Ljouwert: "Nederland is vaak complex"

Sûnt dizze wike is húskeamer Sedrana it plak om hinne te gean, benammen foar nijkommers. Foar in praatsje, kofje of in spultsje. Of om wizer te wurden fan saken dêr't je tsjin oan rinne as nije ynwenner fan ús lân.

"It doel is om te soargjen dat alle nijkommers yn Ljouwert sosjale kontakten hawwe", seit inisjatyfnimmer Geertje Postma. "Dy kontakten binne belangryk om de taal goed te learen, de 'ongeschreven regels' yn in lân te begripen, om de kultuer leare te kinnen en om úteinlik aktyf mei te dwaan yn de maatskippij."