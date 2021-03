Jacobs werom by seleksje, mar Cambuur feroaret neat yn basis tsjin Telstar

De konfrontaasje mei de middenmoter út Velsen-Súd stiet freed op it programma. Dochs wol de Cambuurtrainer der wol efkes in lytse foarútblik oan weagje. "We hawwe noch tolve wedstriden te gean. As wy út dy tolve wedstriden tweintich punten helje, dan moat de nûmer trije al tritich punten pakke. We sitte dus op it goeie paad."

Wedstriden mei druk

De Jong fynt Telstar in lestige tsjinstanner. Hy giet der fan út dat se yn in 5-3-2 systeem spylje sille. "Mar dat kin ek likegoed 3-5-2 wurde, of 4-4-2. Mar dat kinne wy ek bespylje." De moannen maart en april binne belangryk, sa seit De Jong.

"Yn desimber en jannewaris spilest faak net goed. No komme de wedstriden mei de druk." De trainer sil mei deselde alve spilers begjinne as yn de wedstriid tsjin Almere. Jamie Jacobs sit wer by de seleksje nei in blessuere; foar Mitchel Paulissen, Michael Breij en Nick Doodeman komt de wedstriid tsjin Telstar noch te betiid.

Sit Cambuur yn de 'flow'?

Mei de prima útslaggen soenen je sizze kinne dat Cambuur yn 'de flow' sit. Dat wol Henk de Jong lykwols wat relativearje. "Flow praat ik net sa gau oer. Dêr kinne je ek sa wer fan ôf donderje. Ik sjoch leaver fan wedstriid nei wedstriid. De jonges binne der noch altyd goed mei dwaande, dus soe it al in flow fan twa jier wêze."