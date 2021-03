162 nije coronabesmettingen yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

De measte nije besmettingen binne yn de ôfrûne 24 oeren meld yn de gemeenten Ljouwert (38), Súdwest-Fryslân (27) en Waadhoeke (21).

Der is yn de ôfrûne 24 oeren ien Fries ferstoarn oan de gefolgen fan it coronafirus, in ynwenner fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Der binne twa Friezen it sikehûs yn rekke mei it coronafirus, ynwenners fan De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân.

Lanlike sifers

Lanlik binne der 4161 nije coronabesmettings meld.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):