"Finansjele oplossing Thialf ûnmooglik sûnder stipe gemeente en provinsje"

Yntusken is wol safolle dúdlik dat Thialf it net oprêdt sûnder in jierlikse stipe fan de gemeente Hearrenfean en de provinsje. Dy binne beide oandielhâlder fan it iisstadion. Thialf draaide ferline jier mei oardel miljoen euro ferlies. Dat ferlies hie sûnder coronastipe fan de oerheid noch grutter west.