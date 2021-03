HEA! De muorren fan De Luts

Fan oktober ferline jier ôf wurdt der al wurke oan it opknappen fan de wâlskanten fan De Luts yn Balk. In sekuer putsje foar de mannen fan it boubedriuw út Drachten. De kaaimuorre wurdt yn stikken seage, de parten wurde der út tild en ferstevige mei beton. Foar de stukadoaren dy't it foechwurk werstelle wurket it in stik nofliker op de wâl. Harren wurk is de 'finishing touch'.