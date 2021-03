Helte Fryske wenten ferbetteret enerzjylabel, Harns is it sunichst

48,5 persint fan de Fryske wenten waard enerzjysuniger en it gemiddelde enerzjylabel yn Fryslân gie omheech fan D nei C. Oer de hiele provinsje waarden wenten yn trochsneed 23,36 persint griener.

In soad wenningen dogge it lykwols noch better: mear as tsientûzen pannen ferbetteren fan label C nei B, goed 8.800 giene fan B nei A en 7.300 ferbetteren sels fan C nei A.

Harns en Flylân oan kop

Neist Harns docht ek Flylân it goed. Beide gemeenten komme gemiddeld op label B út. Alle oare Fryske gemeenten bliuwe stekken op label C. Skylge en Noardeast-Fryslân dogge it it minst yn Fryslân.