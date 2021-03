Earste bewenners Fryske soarchynstellings troch húsdokters fakinsearre

Yn totaal wurde yn trije wike mear as 6.300 minsken faksinearre op 400 ferskillende lokaasjes. Dokterszorg en De Friese Huisartsen Vereniging wurkje dêryn gear mei Certe, ferfierder it Witte Kruis en de sikehûsapoteken.

It is neffens Dokterszorg in yngewikkelde logistike operaasje om yn koarte tiid sa folle mooglik minsken te faksinearjen op in grut oantal lokaasjes. "We zijn erg blij dat we hierbij samenwerken met Certe en het Witte Kruis voor de logistiek", seit Robert Meyer fan Dokterszorg Friesland.